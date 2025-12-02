ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Печерський суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК

Його відправили під нічний домашній арешт.

Печерський суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова, - ЦПК
Фото: Pixabay

Печерський суд Києва частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу Сентябру Магамедрасулову - батькові детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його звільнили під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Прокурор заявив, що на теперішній час "актуальність тримання Магамедрасулова-старшого під вартою зменшилась". Водночас він продовжував стверджувати, що "продовжують існувати ризики". 

Прокурор попросив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тисяч грн. 

Захист підтримав позицію про зміну запобіжного заходу, але - на домашній арешт. Адвокати наголошували, що такий розмір застави є завеликим для пенсіонера. Захисники також звернули увагу на погіршення стану здоров’я Магамедрасулова-старшого - він втратив зір на праве око і потребує оперативного втручання. 

Зрештою суддя Михайло Юшков звільнив Магамедрасулова-старшого під нічний домашній арешт. 

  • 65-річному Сентябру Магамедрасулову, батьку керівника регіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, інкримінують "незаконне ведення бізнесу в Росії". За даними слідства, він нібито обговорював можливість продажу технічної коноплі до Дагестану та Узбекистану
  • Його син Руслан Магамедрасулов документував Тимура Міндіча та інших осіб, причетних до злочинної схеми, яку викрили в межах операції «Мідас»
﻿
