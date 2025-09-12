Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Суд залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Його підозрюють у пособництві Росії. 

Руслан Магамедрасулов
Фото: Центр протидії корупції в Telegram

Печерський суд Києва залишив під вартою детектива Національного антикорбюро Руслана Магамедрасулова, якому СБУ інкримінує пособництво державі-агресору. Він перебуватиме під арештом до 21 жовтня, передає Центр протидії корупції

Захист клопотав про зміну запобіжного заходу на будь-який м'якший від утримання під вартою. Суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив "запобіжку" без змін. 

Станом на зараз співробітник НАБУ і його батько, який також є підозрюваним у справі про намір продати технічні коноплі до Росії, перебувають під вартою понад 50 днів. 

"Суди, СБУ та прокуратура позбавили Магамедрасулова права на апеляцію", – стверджують в ЦПК. 

Хто такий Руслан Магамедрасулов і що йому інкримінують?

Руслан Магамедрасулов – глава територіального управління НАБУ в прифронтових областях. Підозру йому оголосили в липні, після того як провели обшуки у нього та інших детективів. Слідчі дії СБУ і ДБР в різних детективів стосувалися різних справ і були проведені напередодні скандального голосування нардепів за підпорядкування Бюро генеральному прокурору.

Магамедрасулову інкримінують статтю про пособництво державі-агресору. Слідство стверджує, що Магамедрасулов разом із батьком збиралися продавати до російської республіки Дагестан технічні коноплі. Також слідчі встановили, що затриманий мав контакт з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, “який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ”. З ним же контактував і його батько.
