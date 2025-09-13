Головне за ніч та ранок суботи, 13 вересня: понад 180 штурмів ворога, ситуація в районі Вовчанська

Ні.чна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення.

Ворог посилює тиск у районі Вовчанська на Південно-Слобожанському напрямку.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 950 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 093 730 військових.

З вечора 12 вересня російські війська атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, унаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків.

"По Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади. Поранені двоє чоловіків", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Унаслідок російських обстрілів зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок.

У Нікопольському районі під обстрілами російських FPV-дронів та артилерії опинилися райцентр і Марганецька громада. У Нікополі пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередачі.

Сили ППО знешкодили 137 із 164 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання ракети та дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Reuters: безпілотники СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ у порту Приморськ.

Згідно з оприлюдненим заповітом відомого італійського модельєра Джорджо Армані, його компанія упродовж наступних років має бути проданою або розміщеною на біржі.

Армані не мав дітей, тому виконання його останньої волі лягає на сестру та племінників. Вони упродовж 18 місяців зобов'язані продати 15% компанії одному з великих брендів, з якими співпрацював або яким довіряв модельєр - Louis Vuitton, L'Oreal чи EssilorLuxottica. Згодом цей же покупець в період від трьох до п'яти років отримає ще від 30 до 55 відсотків. Проте 30% усе одно залишиться у розпорядженні створеного Армані фонду.

Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року.

