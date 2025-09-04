Помер італійський модельєр Джорджо Армані

Італійський дизайнер Джорджо Армані прибуває на вечірку з нагоди повторного відкриття свого бутика на вулиці Монтенаполеоне з на

Італійський дизайнер Джорджо Армані помер у віці 91 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на модний дім Armani.

“З безмежним сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджо Армані. Ми, співробітники та члени родини, які завжди працювали разом з паном Армані, зобов’язуємося захищати те, що він створив, і нести його компанію вперед у його пам’ять з повагою, відповідальністю та любов’ю”, – йдеться у заяві модного дому.

Зазначається, що деякий час дизайнер хворів і був змушений відмовитися від показів своєї групи на Тижні чоловічої моди в Мілані в червні. Тоді він вперше пропустив один з цих подіумних заходів.

Армані залишався єдиним власником своєї компанії, яку він заснував і очолював протягом п'яти десятиліть. Річний обіг компанії складає близько 2,3 млрд євро.

Очікується, що члени родини, включаючи племінниць Сільвану та Роберту, а також його племінника Андреа Камерану та його праву руку Панталео Дель'Орко, керуватимуть компанією відтепер.

У суботу та неділю в Мілані прихильники зможуть віддати шану Джорджо Армані. Його похорон відбудеться в понеділок у закритому режимі.