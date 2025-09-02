Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаКультура

Посадовець Держкіно оскаржив свою люстрацію і отримає від держави 1,1 млн грн компенсації за «вимушений прогул»

Сьомкіна звільнили у жовтні 2014 року на підставі закону «Про очищення влади».

Посадовець Держкіно оскаржив свою люстрацію і отримає від держави 1,1 млн грн компенсації за «вимушений прогул»
Держкіно
Фото: Суспільне

Уряд виконав рішення суду і поновив на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно Сергія Сьомкіна з 28 жовтня 2014 року, пише «Інтерфакс-Україна».

Також держава має компенсувати посадовцю понад 1,1 млн грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Сьомкіна звільнили у жовтні 2014 року на підставі закону «Про очищення влади». Він оскаржив це рішення в суді, вимагаючи поновлення на посаді.

Провадження зупинили на тривалий час до розгляду Конституційним судом подання щодо положень закону про люстрацію. Після ліквідації Окружного адмінсуду Києва справу передали до Вінницького окружного адміністративного суду, який у квітні цього року прийняв її до розгляду.

21 липня суд визнав розпорядження уряду про звільнення протиправним і постановив поновити Сьомкіна на посаді, а також стягнути з Держкіно 1,1 млн грн за 2723 дні вимушеного прогулу. Рішення набуло чинності 21 серпня.

Держкіно подало апеляцію, однак через несплату судового збору Шостий апеляційний адмінсуд 27 серпня залишив її без руху.

У зв’язку з цим Кабмін розпорядженням  від 1 вересня виконав рішення суду й поновив Сьомкіна на посаді, а розпорядженням від тієї ж дати звільнив його за угодою сторін.

