В Італії на фестивалі Meeting Rimini представили масштабну виставку про Україну

На щорічному фестивалі "Meeting Rimini" в Італії завершилася виставка «Але я ще живий. Голоси з України»(*…Ma io sono vivo, voci dall'Ucraina*), присвячена досвіду війни та силі життя в Україні. За шість днів її відвідали близько 12 тисяч людей — серед них не лише італійці, а й гості з різних країн Європи та світу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише співорганізатор виставки Олексій Сігов.

Фото: фото організаторів виставки

Серед відвідувачів були Патріарх Варфоломій, кардинал Маттео Дзуппі, голова Європарламенту, міністр з європейських справ Італії, інші члени уряду, політичні лідери, журналісти, лікарі, викладачі, священики та студенти.

Виставка пропонувала не лише перегляд фото, відео та текстів, а й годинні екскурсії з підготовленими гідами, які допомагали зануритися у живі історії війни.

Фото: фото організаторів виставки

«Ми хотіли донести, що війна, розв’язана Росією, відбувається в самому серці Європи — у політичному, ціннісному та цивілізаційному сенсі. Російський режим ненавидить будь-яке місце, де люди захищають життя, гідність та свободу», — зазначають організатори.

Куратори виставки підкреслюють: злочини проти людяності, які чинить Росія в Україні, не є випадковістю і триватимуть далі, якщо Україну не підтримати. Водночас проєкт показує, що Україна — не безпорадна жертва, а центр європейського спротиву, активного життя, волонтерства, культури, інновацій та громадянської єдності.

Фото: фото організаторів виставки

Візуальним символом виставки стала світлина Дмитра Козацького, яка супроводжувала проєкт протягом усього фестивалю.