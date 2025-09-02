Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаКультура

В Італії на фестивалі Meeting Rimini представили масштабну виставку про Україну

На виставці говорили про реальні історії та досвід війни. 

CultHub
В Італії на фестивалі Meeting Rimini представили масштабну виставку про Україну
Фото: фото організаторів виставки

На щорічному фестивалі "Meeting Rimini" в Італії завершилася виставка «Але я ще живий. Голоси з України»(*…Ma io sono vivo, voci dall'Ucraina*), присвячена досвіду війни та силі життя в Україні. За шість днів її відвідали близько 12 тисяч людей — серед них не лише італійці, а й гості з різних країн Європи та світу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише співорганізатор виставки Олексій Сігов. 

Фото: фото організаторів виставки

Серед відвідувачів були Патріарх Варфоломій, кардинал Маттео Дзуппі, голова Європарламенту, міністр з європейських справ Італії, інші члени уряду, політичні лідери, журналісти, лікарі, викладачі, священики та студенти.

Виставка пропонувала не лише перегляд фото, відео та текстів, а й годинні екскурсії з підготовленими гідами, які допомагали зануритися у живі історії війни.

Фото: фото організаторів виставки

«Ми хотіли донести, що війна, розв’язана Росією, відбувається в самому серці Європи — у політичному, ціннісному та цивілізаційному сенсі. Російський режим ненавидить будь-яке місце, де люди захищають життя, гідність та свободу», — зазначають організатори.

Куратори виставки підкреслюють: злочини проти людяності, які чинить Росія в Україні, не є випадковістю і триватимуть далі, якщо Україну не підтримати. Водночас проєкт показує, що Україна — не безпорадна жертва, а центр європейського спротиву, активного життя, волонтерства, культури, інновацій та громадянської єдності.

Фото: фото організаторів виставки

Візуальним символом виставки стала світлина Дмитра Козацького, яка супроводжувала проєкт протягом усього фестивалю.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies