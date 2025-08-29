Українська електронна сцена вперше буде представлена на Amsterdam Dance Event 2025

Це фестиваль електронної музики в Амстердамі. де українці цього року матимуть насичену програму.

Вперше в історії українська делегація вирушає на Amsterdam Dance Event (ADE) — один із наймасштабніших світових фестивалів і конференцій електронної музики, що відбудеться 22–26 жовтня 2025 року в Амстердамі. Про це повідомляє співорганізатор україної групи Український Інститут.

Цьогорічна подія буде особливою: ADE святкуватиме 30-річчя фестивалю та 750-річний ювілей міста. На гостей чекає понад 300 заходів на 80 локаціях і виступи понад 2000 діджеїв з усього світу.

Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

Українські продюсери, діджеї, промоутери та представники музичних організацій долучаться до професійної конференційної програми та панельних дискусій, щоб представити сучасну українську електронну сцену на глобальній арені.

До складу делегації увійшли:

Настя Сирадоєва — культурна менеджерка, виконавча директорка клубу ∄ (K41)

PLEDOV — засновник лейблу Polygon та фестивалю Brudnyi Pes

Олесь Зазулін — діджей, продюсер, дослідник, творець креативної спільноти Івано-Франківська

Kiss Allah — діджей, креативний директор, засновник лейблу Khvylia та FPV.Radio

Організаторами участі української делегації виступили Український інститут, його представництво в Нідерландах та Music Export Ukraine.