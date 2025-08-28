Українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" стала найбільш надихаючою на конкурсі "Монета року"

Також ця монета увійшла до 10 найкращих монет світу.

За підсумками міжнародного конкурсу “Монета року” українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" стала найбільш надихаючою.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Також за підсумками конкурсу “Монета року” ця монета увійшла до 10 найкращих монет світу.

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" уведена в обіг 26 липня 2024 року і продовжує серію "Безсмертна моя Україно".

Монета має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед, маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм. Тираж – до 50 тис. шт.

Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 42-й раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році. На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет - по 10 монет у кожній з 10 номінацій.

До числа 100 найкращих монет потрапили чотири українські пам’ятні монети: