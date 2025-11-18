У НБУ попередили про фейкове відео про "дизайн нової банкноти 5000 гривень"

У Національному банку України попередили про поширення в інтернеті фейкового відео, у якому йдеться про "дизайн нової банкноти 5000 гривень".

"Бачимо, що в інтернет-мережі та в окремих медіа шириться відео про нібито дизайн «нової банкноти 5000 гривень». Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – зазначили у НБУ.

Там зауважують, що на відео зображений презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш", виготовлений у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

"Цей виріб є друкованою продукцією, виготовленою БМД НБУ, але не є банкнотою – не містить позначення номіналу та назви/позначення грошової одиниці України «гривня», а отже, не може бути уведений в обіг як платіжний засіб (і не планується!)", – повідомили у Нацбанку.

Фото: НБУ НБУ попередив про фейкові відео із банкнотою 5000 грн

Цей виріб випускався виключно в сувенірних буклетах для рекламних цілей. Крім того, на ньому розміщено написи "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА", "НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ".

Подібні вироби в маркетингових цілях випускають й інші виробники банкнот (центробанки).

Наразі Національний банк не розробляє дизайн банкноти номіналом 5000 гривень. Якщо надалі рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінять, НБУ поінформує про це.