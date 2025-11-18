США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
МАГАТЕ: дві українські АЕС 10 днів працюють на зниженій потужності через російську атаку

Йдеться про Хмельницьку та Рівненську АЕС.

МАГАТЕ: дві українські АЕС 10 днів працюють на зниженій потужності через російську атаку
Хмельницька АЕС
Фото: uatom.org

Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності протягом останніх десяти днів.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Як зазначив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, це пов'язано із тим, що російський обстріл пошкодив електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки та захисту.

В ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї зі своїх двох ліній електропередач напругою 750 кіловольт (кВ). Також оператор мережі наказав зменшити виробництво електроенергії деякими зі своїх реакторів.

“Сьогодні, хоча одну з пошкоджених ліній було відновлено, інша залишається несправною. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора мережі”, - зазначили в МАГАТЕ.
