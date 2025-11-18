МАГАТЕ: дві українські АЕС 10 днів працюють на зниженій потужності через російську атаку

Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності протягом останніх десяти днів.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Як зазначив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, це пов'язано із тим, що російський обстріл пошкодив електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки та захисту.

В ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї зі своїх двох ліній електропередач напругою 750 кіловольт (кВ). Також оператор мережі наказав зменшити виробництво електроенергії деякими зі своїх реакторів.

“Сьогодні, хоча одну з пошкоджених ліній було відновлено, інша залишається несправною. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора мережі”, - зазначили в МАГАТЕ.