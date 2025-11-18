ВАКС конфіскував українські активи російського бізнесмена Сергія Кабаргіна

Йдеться про контрольний пакет акцій (майже 53%) АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належить Кабаргіну через афілійовані структури.

У понеділок, 17 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала щодо активів російського бізнесмена санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». За даними низки українських медіа і Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Кабаргіна.

У дохід держави стягнуто активи Кабаргіна:

18,7896% від загальної вартості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 153 575 штук номінальною вартістю 7 678 грн 75 коп., які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Трест» та щодо яких зазначена особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

24,4696 % від загальної кількості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 20 000 штук номінальною вартістю 10 000 грн, які належать компанії «Груп сім юніверсал лімітед» та щодо яких зазначена особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

9,0053% від загальної вартості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 77 650 штук номінальною вартістю 2 882 грн 50 коп, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» щодо яких зазначена особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня його проголошення.

Як зазначає Центр протидії корупції, з моменту подання позову і до рішення минуло менш як два місяці. Для санкційних справ це досить оперативний розгляд, що важливо під час війни.