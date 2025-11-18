Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаЕкономікаДержава

ВАКС конфіскував українські активи російського бізнесмена Сергія Кабаргіна

Йдеться про контрольний пакет акцій (майже 53%) АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належить Кабаргіну через афілійовані структури. 

ВАКС конфіскував українські активи російського бізнесмена Сергія Кабаргіна
російський бізнесмен Сергій Кабаргін
Фото: скрін

У понеділок, 17 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала щодо активів російського бізнесмена санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». За даними низки українських медіа і Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Кабаргіна.

У дохід держави стягнуто активи Кабаргіна:

  • 18,7896% від загальної вартості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 153 575 штук номінальною вартістю 7 678 грн 75 коп., які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Трест» та щодо яких зазначена особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • 24,4696 % від загальної кількості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 20 000 штук номінальною вартістю 10 000 грн, які належать компанії «Груп сім юніверсал лімітед» та щодо яких зазначена особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • 9,0053% від загальної вартості акцій АТ "Кіровоградське рудоуправління" в кількості 77 650 штук номінальною вартістю 2 882 грн 50 коп, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» щодо яких зазначена особа може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня його проголошення.

Як зазначає Центр протидії корупції, з моменту подання позову і до рішення минуло менш як два місяці. Для санкційних справ це досить оперативний розгляд, що важливо під час війни.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies