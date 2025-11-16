Україна продовжує зміцнювати енергетичну безпеку перед зимовим періодом. У ранковому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової домовленості з Грецією щодо постачання газу.

За його словами, цей напрямок стане додатковим маршрутом імпорту газу, що дозволить максимально убезпечити Україну від ризиків у зимовий період та зменшити залежність від чинних шляхів постачання.

Президент зазначив, що вже забезпечено фінансування імпорту газу на суму майже 2 мільярди євро. Ці кошти мають компенсувати втрати українського газовидобутку, спричинені російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Як зазначає Президент, "уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки – під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами – повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою".

"Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з нами, з Україною, з українським народом! Слава Україні!", — наголошує глава держави.