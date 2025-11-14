Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Від 1,5 до 3,5 черг: завтра в більшості регіонів України діятимуть відключення світла

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг. 

Від 1,5 до 3,5 черг: завтра в більшості регіонів України діятимуть відключення світла
Фото: EPA/UPG

Завтра, 15 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. 

Про це повідомило Укренерго. 

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – нагадують в "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг;

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. А коли електроенергія з’являється – споживати її ощадливо. 
