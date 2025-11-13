Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаЕкономікаДержава

Зупинили конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС»

Це сталося після оприлюднення матеріалів розслідування про можливу корупцію в Енергоатомі.

Зупинили конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС»
Оператор ГТС
Фото: tsoua.com

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор ГТС» офіційно зупинили.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Таке рішення ухвалили у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в «Енергоатомі», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу, пояснила Свириденко.

«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників», - додала глава уряду.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies