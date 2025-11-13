Зупинили конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС»

Це сталося після оприлюднення матеріалів розслідування про можливу корупцію в Енергоатомі.

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор ГТС» офіційно зупинили.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Таке рішення ухвалили у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в «Енергоатомі», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу, пояснила Свириденко.

«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників», - додала глава уряду.