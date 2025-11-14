Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою зимової підтримки

Пенсіонери та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати.

Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Про це розповіли у міністерстві розвитку громад та територій України.

Як зазначив очільник відомства Олексій Кулеба, як і минулого року Укрпошта завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також понад 26 000 точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям.

Досвід минулого року показав, що велика кількість українців, особливо у віддалених громадах, не мають повного доступу до банківської інфраструктури або торговельних мереж, де можна скористатися платіжними картками, особливо в разі відсутності електроенергії чи зв’язку. Найвідчутніше це в сільській місцевості, прифронтових громадах та гірських районах, де банківські відділення та термінали часто недоступні. Торік компанія забезпечила отримання виплат для близько 2 мільйонів громадян.

Тоді серед 1,7 млн українців, які скористалися програмою через Укрпошту, майже 1,2 млн отримали виплати в селах, а понад 500 тис – у містах. Зокрема, більше ніж 171 тис. громадян одержали допомогу на прифронтових територіях.

Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, з невеликими змінами. Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тож їм нічого робити не потрібно – лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії. Для зручності громадян дати виплати пенсії та програми підтримки синхронізували.

Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія", можуть подати заявку на отримання виплати через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно. Зробити це можна у будь-якому відділенні або через листоношу.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545.

Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

Для оформлення заявки необхідно мати при собі:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;

для дітей заявку подають батьки – окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження);

для законних представників – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Важливо, що отриману Зимову підтримку 2025 (оформлену через "Дія" чи у відділенні) можна витратити безпосередньо в Укрпошті:

оплатити комунальні послуги;

передплатити газету чи журнал;

оплатити поштові послуги (посилки, тара, марки);

замовити лікарські засоби українського виробництва;

придбати товари українського виробництва;

зробити донат на ЗСУ.

Програма "Зимова підтримка 2025" затверджена Урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці – діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

"Зимова підтримка" передбачає також одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян.