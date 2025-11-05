ГоловнаЕкономікаДержава

Українці з вразливих груп отримають по 6500 гривень допомоги в межах програми "Зимова підтримка"

Запуск програми заплановано на початок грудня.

Українці з вразливих груп отримають по 6500 гривень допомоги в межах програми "Зимова підтримка"
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Уряд України затвердив нову соціальну програму "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян. 

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Отримувачами коштів стануть діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю у прийомних сім’ях, діти та дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, а також самотні пенсіонери.

Виплати здійснюватимуться автоматично через Пенсійний фонд, без подання додаткових заяв. 

Запуск програми заплановано на початок грудня.

Гроші можна буде витратити на найнеобхідніше — ліки, теплий одяг чи взуття. За попередніми підрахунками, підтримку отримає понад 660 тисяч українців.

  • Отримати анонсовану президентом "зимову підтримку" зможуть всі громадяни України: і дорослі, і діти, які не перебувають на окупованій території або за кордоном. Оформити виплату можна в Дії, через онлайн-банкінг, в банках-партнерах або через Укрпошту. А витратити – на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари і послуги українського виробництва.
