Українці з вразливих груп отримають по 6500 гривень допомоги в межах програми "Зимова підтримка"

Уряд України затвердив нову соціальну програму "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень для найвразливіших категорій громадян.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Отримувачами коштів стануть діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю у прийомних сім’ях, діти та дорослі внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, а також самотні пенсіонери.

Виплати здійснюватимуться автоматично через Пенсійний фонд, без подання додаткових заяв.

Запуск програми заплановано на початок грудня.

Гроші можна буде витратити на найнеобхідніше — ліки, теплий одяг чи взуття. За попередніми підрахунками, підтримку отримає понад 660 тисяч українців.