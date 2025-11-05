Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаЕкономікаБізнес

В Україні спостерігається підвищений ажіотаж на новорічні товари Новини компаній

Обсяги реалізації новорічного асортименту в мережі торгових центрів Епіцентр цьогоріч майже на 40% перевищують продажі аналогічного періоду минулого року 

В Україні спостерігається підвищений ажіотаж на новорічні товари

Українці почали активно готуватися до свят уже наприкінці жовтня, створюючи вдома затишну атмосферу та намагаючись подарувати собі й близьким святковий настрій. Про це свідчить динаміка продажів новорічних товарів у мережі Епіцентр, яка станом на 3 листопада була на 38% вищою у порівнянні із 2024 роком.

Серед найпопулярніших товарів цього сезону: декоративні гноми, благодійні фігурки “Ангелятко добрих справ”, скляні підвіски у вигляді лелек, штучні ялинки та електричні гірлянди. Також українці активно купують набори прикрас на ялинку, скляні підвіски у вигляді жаб, півників та книг, новорічні кулі та м'яких декоративних оленів.

“Ми бачимо, що цьогоріч українці особливо прагнуть позитивних емоцій і намагаються подарувати радість дітям та близьким. Святкове оформлення оселі, ялинкові прикраси чи добрі подарунки - це своєрідна емоційна терапія, яка допомагає відчути стабільність і віру в краще”, - зазначає Світлана Лісанті, директорка напрямку, що відповідає за товари для свят в мережі Епіцентр. 

У Епіцентрі очікують, що ближче до свят українці будуть ще активнішими в придбанні новорічних товарів. Зокрема, в компанії очікують підвищення попиту на штучні ялинки, гірлянди, набори пластикових куль для ялинки, колекційні прикраси, м’які іграшки та символи Нового року.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies