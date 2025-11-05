В Україні спостерігається підвищений ажіотаж на новорічні товари

Обсяги реалізації новорічного асортименту в мережі торгових центрів Епіцентр цьогоріч майже на 40% перевищують продажі аналогічного періоду минулого року

Українці почали активно готуватися до свят уже наприкінці жовтня, створюючи вдома затишну атмосферу та намагаючись подарувати собі й близьким святковий настрій. Про це свідчить динаміка продажів новорічних товарів у мережі Епіцентр, яка станом на 3 листопада була на 38% вищою у порівнянні із 2024 роком.

Серед найпопулярніших товарів цього сезону: декоративні гноми, благодійні фігурки “Ангелятко добрих справ”, скляні підвіски у вигляді лелек, штучні ялинки та електричні гірлянди. Також українці активно купують набори прикрас на ялинку, скляні підвіски у вигляді жаб, півників та книг, новорічні кулі та м'яких декоративних оленів.

“Ми бачимо, що цьогоріч українці особливо прагнуть позитивних емоцій і намагаються подарувати радість дітям та близьким. Святкове оформлення оселі, ялинкові прикраси чи добрі подарунки - це своєрідна емоційна терапія, яка допомагає відчути стабільність і віру в краще”, - зазначає Світлана Лісанті, директорка напрямку, що відповідає за товари для свят в мережі Епіцентр.

У Епіцентрі очікують, що ближче до свят українці будуть ще активнішими в придбанні новорічних товарів. Зокрема, в компанії очікують підвищення попиту на штучні ялинки, гірлянди, набори пластикових куль для ялинки, колекційні прикраси, м’які іграшки та символи Нового року.