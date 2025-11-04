ВР підтримала закон про захист інтелектуальної власності, створеної військовими

Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби, належать суб’єкту, визначеному законом.

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні і цілому проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби. Йдеться про документ №13110.

Про це пише пресслужба парламенту.

Закон передбачає врегулювання розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, що створюються військовослужбовцями у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Також регулююють деякі аспекти набуття та здійснення прав інтелектуальної власності державою в особі суб’єктів сектору безпеки і оборони.

Зокрема внесли зміни до Цивільного кодексу України, зокрема розширили перелік суб’єктів інтелектуальної власності, включивши до них "інших учасників цивільних відносин".

Це передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби належать суб’єкту, визначеному законом.