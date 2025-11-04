Юрій Гусєв: Україна та Азербайджан обговорюють довгостроковий контракт з постачання газу

Україна веде переговори з Азербайджаном щодо укладання довгострокового контракту на постачання газу.

Про це в інтерв'ю Report розповів посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"Ми ведемо переговори з цього питання і прагнемо більш тісної співпраці в енергетичному секторі між нашими країнами", - сказав Гусєв.

Він запевнив, що Україна сподівається на співробітництво з Азербайджаном у сферах енергетики, двосторонньої торгівлі, гуманітарної сфери, освіти тощо.

“Ми розуміємо, що у нас є спільні інтереси в галузі енергетичної незалежності та енергоефективності в регіоні Центральної та Східної Європи, що також буде дуже цікаво для Азербайджану", - наголосив посол України.