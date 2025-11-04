Юрій Гусєв: Україна та Азербайджан обговорюють довгостроковий контракт з постачання газу

Україна веде переговори з Азербайджаном щодо укладання довгострокового контракту на постачання газу.
Про це в інтерв'ю Report розповів посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.
"Ми ведемо переговори з цього питання і прагнемо більш тісної співпраці в енергетичному секторі між нашими країнами", - сказав Гусєв.
Він запевнив, що Україна сподівається на співробітництво з Азербайджаном у сферах енергетики, двосторонньої торгівлі, гуманітарної сфери, освіти тощо.
“Ми розуміємо, що у нас є спільні інтереси в галузі енергетичної незалежності та енергоефективності в регіоні Центральної та Східної Європи, що також буде дуже цікаво для Азербайджану", - наголосив посол України.
Наприкінці липня група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.
13 липня міністри енергетики України Герман Галущенко і Азербайджану Парвіз Шахбазов обговорили перспективу постачання азербайджанського газу до України. Також наша держава пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання.
У січні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.
Раніше Азербайджан був посередником у перемовному процесі про подальший транзит російського газу через Україну.