Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом

Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Зазначається, що вперше тестову поставку газу здійснять Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.
"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
- Раніше, 13 липня, міністри енергетики України Герман Галущенко і Азербайджану Парвіз Шахбазов обговорили перспективу постачання азербайджанського газу до України. Також наша держава пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання.
- У січні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.
- Раніше Азербайджан був посередником у перемовному процесі про подальший транзит російського газу через Україну.