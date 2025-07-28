Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом

Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що вперше тестову поставку газу здійснять Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

"Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.