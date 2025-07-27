Україна отримає комплектуючі для розробки 33 тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом

Американо-німецька компанія Auterion до кінця року передасть Україні 33 тисячі комплектів для дронів зі штучним інтелектом, які трансформують безпілотники на ударні системи з автономним наведенням.
Про це повідомив генеральний директор компанії Лоренц Маєр, пише Financial Times.
За його словами, постачання здійснюється в межах нового контракту з Пентагоном на суму майже $50 млн, що є частиною оборонної допомоги США Україні.
«Ми вже поставили тисячі, а зараз відправляємо десятки тисяч. Масштаб — безпрецедентний», — заявив Маєр.
Так звані «strike kits» — це мініатюрні комп’ютери Skynode, які містять камеру, радіозв’язок і програмне забезпечення Auterion. Вони дозволяють дронам працювати в умовах радіоелектронної боротьби, відстежувати рухомі цілі на відстані до одного кілометра і координуватися у роях за допомогою штучного інтелекту.
Маєр зазначив, що українські безпілотники вже використовують програмне забезпечення Auterion, але нова партія у 10 разів масштабніша за попередні поставки.
«Це технологія, яку тепер хочуть отримати й країни НАТО. Ми не конкуруємо з українською дроновою індустрією, а доповнюємо її тим, чого вона ще не має — рішеннями, що базуються на програмному визначенні війни», — сказав керівник компанії.
Маєр також повідомив, що Auterion першою започаткувала співвиробництво з Україною, що, за його словами, «визнає цінність досвіду, набутого на полі бою».
Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже розпочали виробництво перехоплюючих дронів, але потрібно більше фінансування для масштабування.
«Чотири компанії — надійні, ще десять — на підході. Але поки що вони виготовили лише одиничні зразки. Вартість програми наразі оцінюється в $6 млрд», — сказав Зеленський.
Маєр очікує, що Auterion отримає нові контракти і з європейськими державами, зокрема, з Німеччиною.
- Наразі США і Німеччина є найбільшими постачальниками оборонної допомоги Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно підтвердив фінансування виробництва далекобійних дронів в Україні.