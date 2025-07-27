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Дискусія про вступ до НАТО Австрії була би дуже корисною, ‒ очільниця МЗС країни

Більшість австрійців зараз проти приєднання Австрії до Північноатлантичного альянсу, визнала 

Дискусія про вступ до НАТО Австрії була би дуже корисною, ‒ очільниця МЗС країни
Міністерка закордонних справ країни Беате Майнль-Райзінґер
Фото: EPA/UPG

Дискусія про вступ до НАТО Австрії була би дуже корисною ‒ на тлі все більш агресивної політики Росії, заявила міністерка закордонних справ країни Беате Майнль-Райзінґер, повідомляє Радіо Свобода.

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При цьому вона визнала, що більшість австрійців зараз проти приєднання Австрії до Північноатлантичного альянсу.

“Одне очевидне: сам лише нейтралітет нас не захищає. Що справді захищає Австрію в умовах все більш нестабільної міжнародної обстановки і все більш агресивної Росії – це інвестиції у власну обороноздатність, а також у партнерства. Я загалом дуже відкрита до того, щоб розпочати громадську дискусію про майбутнє Австрії у сфері безпеки та оборони. Хоча зараз у парламенті та серед населення немає більшості за вступ до НАТО, така дискусія може бути дуже корисною”, – сказала міністерка в інтерв’ю виданню Die Welt.

Вона додала, що Відень робить все можливе, щоб підтримувати спільну європейську безпекову та оборонну політику – фінансово, військовою участю і політично. 

“Таким чином, нейтралітет Австрії з моменту вступу до ЄС у 1995 році відчутно змінився», – додала Беате Майнль Райзінгер.

“Ми не можемо просто відкинутися на спинку крісла і сказати: якщо ми нікого не чіпаємо, то й нас ніхто не чіпатиме. Це було б наївно...”, ‒ зазначила урядовиця.

  • Австрія оголосила про свій нейтралітет у 1955 році після виведення звідти військ союзників. 
  • Нейтральний статус австрійської держави закріплений у конституції країни. Австрія співпрацює з НАТО через програму “Партнерство заради миру”.
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