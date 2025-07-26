Навчання проходить паралельно в Грузії та Туреччині.

Грузія вдванадцяте приймає багатонаціональні військові навчання Agile Spirit, передає оборонне відомство країни.

Навчання офіційно відкрилися у Спільному навчально-оціночному центрі НАТО-Грузія (JTEC) у Крцанісі.

Agile Spirit 2025 проводиться у двох країнах регіону – Грузії та Туреччині, що сприяє зміцненню регіональної співпраці.

Разом із військовими Збройних сил Туреччини, Agile Spirit 2025 включає військовослужбовців ще восьми країн. У навчаннях також беруть участь два багатонаціональні підрозділи. Представники двох країн спостерігають за міжнародними навчаннями.

Agile Spirit 2025 розроблені для підвищення готовності, оперативної сумісності та спільних оперативних можливостей між збройними силами, що беруть участь.

Як зазначає DW, НАТО та ЄС хочуть посилити свою присутність у Чорноморському регіоні, щоб протистояти там російському впливу. РФ вторглася до Грузії у 2008 році, під окупацією російських військ досі залишається 20% грузинської території.