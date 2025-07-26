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Європарламент пропонує прискорити заборону російського газу - з 2027 року

Лунають навіть пропозиції застосувати санкції проти компаній, які порушуватимуть заборону, аж до анулювання їхніх ліцензій на торгівлю енергоносіями.

Європарламент пропонує прискорити заборону російського газу - з 2027 року
російський газ
Фото: EPA/UPG

Депутати Європейського парламенту запропонували прискорити повну заборону імпорту російського газу до ЄС — із 2028-го на 2027 рік. Про це свідчать документи, з якими ознайомилася агенція Reuters.

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У червні Єврокомісія запропонувала юридично зобов’язуюче рішення про поступове припинення закупівлі російського газу з 1 січня 2028 року. Водночас низка євродепутатів вимагає пересунути крайній термін на рік — до 1 січня 2027-го.

Ініціативу подали депутати Інесе Вайдере від правоцентристської Європейської народної партії та Вілле Ніїністьо з фракції «Зелених».

Вайдере також закликала запровадити обов’язкові санкції проти компаній, які порушуватимуть заборону, аж до анулювання їхніх ліцензій на торгівлю енергоносіями. Ніїністьо, зі свого боку, виступає за повну заборону імпорту російської нафти вже з 2027 року — раніше, ніж це передбачає проєкт ЄК.

Остаточну позицію Європарламент має схвалити восени перед переговорами з урядами країн-членів ЄС. Для ухвалення рішення необхідна кваліфікована більшість, тож окремі держави, як-от Угорщина чи Словаччина, не зможуть його заблокувати.

Згідно з чинною пропозицією, з 2026 року ЄС має припинити укладення нових або короткострокових контрактів на поставки газу з Росії.

  • У 2023 році близько 19% газу в Європу надходило з РФ — через «Турецький потік» та у вигляді СПГ. У ЄС очікують, що до 2025 року ця частка зменшиться до 13%, тоді як до повномасштабного вторгнення вона сягала 45%.
  • Тим часом Словаччина планує наступного року перейти на 100% забезпечення себе російським газом.
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