Російські бомбардувальники Ту-95МС наблизилися до зони ідентифікації ППО на Алясці

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки підняло на перехоплення винищувачі F-35 і F-16.

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили 15-годинний політ над Беринговим морем, наблизившись до зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, пише "Мілітарний".

Місія російських бомбардувальників включала супровід бойовими літаками Су-35С і Су-30СМ і дозаправку у повітрі.

Для перехоплення російських літаків Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло винищувачі F-35 і F-16.

У NORAD зазначили, що для реагування на подібні загрози використовується багатошарова оборонна система, яка включає винищувачі, супутники, наземні радари та інші засоби спостереження.

У міноборони РФ підтвердили факт супроводу їхніх літаків іноземними винищувачами, наголосивши: "На окремих ділянках маршруту стратегічні ракетоносці супроводжувалися винищувачами іноземних держав".

Інцидент став ще однією провокацією з боку Росії поблизу кордонів США та Канади.