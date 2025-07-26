Російські бомбардувальники Ту-95МС наблизилися до зони ідентифікації ППО на Алясці

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили 15-годинний політ над Беринговим морем, наблизившись до зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, пише "Мілітарний".
Місія російських бомбардувальників включала супровід бойовими літаками Су-35С і Су-30СМ і дозаправку у повітрі.
Для перехоплення російських літаків Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло винищувачі F-35 і F-16.
У NORAD зазначили, що для реагування на подібні загрози використовується багатошарова оборонна система, яка включає винищувачі, супутники, наземні радари та інші засоби спостереження.
У міноборони РФ підтвердили факт супроводу їхніх літаків іноземними винищувачами, наголосивши: "На окремих ділянках маршруту стратегічні ракетоносці супроводжувалися винищувачами іноземних держав".
Інцидент став ще однією провокацією з боку Росії поблизу кордонів США та Канади.