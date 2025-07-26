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Російські бомбардувальники Ту-95МС наблизилися до зони ідентифікації ППО на Алясці

 Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки підняло на перехоплення винищувачі F-35 і F-16.

Російські бомбардувальники Ту-95МС наблизилися до зони ідентифікації ППО на Алясці
Ту-95МС

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили 15-годинний політ над Беринговим морем, наблизившись до зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, пише "Мілітарний".

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Місія російських бомбардувальників включала супровід бойовими літаками Су-35С і Су-30СМ і дозаправку у повітрі.

Для перехоплення російських літаків Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло винищувачі F-35 і F-16.

У NORAD зазначили, що для реагування на подібні загрози використовується багатошарова оборонна система, яка включає винищувачі, супутники, наземні радари та інші засоби спостереження.

У міноборони РФ підтвердили факт супроводу їхніх літаків іноземними винищувачами, наголосивши: "На окремих ділянках маршруту стратегічні ракетоносці супроводжувалися винищувачами іноземних держав".

Інцидент став ще однією провокацією з боку Росії поблизу кордонів США та Канади.
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