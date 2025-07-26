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Легендарний танцюрист балотуватиметься на посаду президента Ірландії

Для цього переїде на батьківщину з Монако.

Легендарний танцюрист балотуватиметься на посаду президента Ірландії
Майкл Флетлі
Фото: EPA/UPG

Відомий на увесь світ ірландський танцюрист Майкл Флетлі під час розгляду цивільної справи щодо свого маєтку повідомив суду, що балотуватиметься на президентських виборах, які відбудуться цьогоріч восени.

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Як пише The Guardian, 67-річний артист заради посади номер один змінить місце проживання, повернувшись до рідної країни з Монако. 

Згідно з ірландським законом, обрати нового главу держави потрібно упродовж 60 днів до 11 листопада, коли спливає 14-річний термін двох каденцій Майкла Гіґґінса. Повноваження президента Ірландії церемоніальні, вагомої ролі у політичному житті він не відіграє.

Флетлі, славу якому принесла участь у проєктах The Lord of The Dance та Riverdance, має заручитися підтримкою або 20 депутатів парламенту, або чотирьох органів місцевого самоврядування. Наразі у нього двоє підтверджених конкурентів: колишній журналіст та єврокомісар Майрід МакГіннесс і незалежна кандидатка Кетрін Конноллі.  
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