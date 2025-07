Легендарний танцюрист балотуватиметься на посаду президента Ірландії

Відомий на увесь світ ірландський танцюрист Майкл Флетлі під час розгляду цивільної справи щодо свого маєтку повідомив суду, що балотуватиметься на президентських виборах, які відбудуться цьогоріч восени.

Як пише The Guardian, 67-річний артист заради посади номер один змінить місце проживання, повернувшись до рідної країни з Монако.

Згідно з ірландським законом, обрати нового главу держави потрібно упродовж 60 днів до 11 листопада, коли спливає 14-річний термін двох каденцій Майкла Гіґґінса. Повноваження президента Ірландії церемоніальні, вагомої ролі у політичному житті він не відіграє.

Флетлі, славу якому принесла участь у проєктах The Lord of The Dance та Riverdance, має заручитися підтримкою або 20 депутатів парламенту, або чотирьох органів місцевого самоврядування. Наразі у нього двоє підтверджених конкурентів: колишній журналіст та єврокомісар Майрід МакГіннесс і незалежна кандидатка Кетрін Конноллі.