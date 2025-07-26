Гонконг видав ордери на арешт 19 активістів, які перебувають за кордоном

За інформацію про них пропонують гроші.

Поліція національної безпеки Гонконгу видала ордери на арешт 19 активістів, які перебувають за кордоном. Цих людей звинувачують у підривній діяльності згідно із законом про національну безпеку.

Як пише The Guardian, це – найбільша кількість подібних ордерів на сьогодні.

Людей звинувачують в організації або участі в діяльності організації "Парламент Гонконгу", яка, за даними правоохоронців, мала на меті підрив державної влади.

Також активістам закидають участь у проведенні "референдуму". Поліція заявила, що ця організація намагалася незаконним шляхом повалити уряди Китаю та Гонконгу й наголосила, що можливі подальші арешти.

Серед названих людей – підприємець Елмер Юен, публіцист Віктор Го, а також активісти Джонні Фок і Тоні Чой. Проти чотирьох уже існують попередні ордери на арешт із винагородою в 1 млн гонконзьких доларів (приблизно 127 000 доларів).

Щодо решти 15 активістів, яких звинувачують в організації або участі у виборах до неофіційного парламенту та складанні присяги як його "депутатів", поліція призначила винагороду 200 000 гонконзьких доларів (близько 25 000 доларів США) за кожного.

Поліція вкотре наголосила, що злочини проти національної безпеки є серйозними правопорушеннями з екстериторіальною дією та закликала розшукуваних осіб повернутися до Гонконгу та здатися.

Міністри закордонних і внутрішніх справ Великої Британії у спільній заяві засудили дії Китаю, назвавши арешти "черговим прикладом транснаціонального переслідування", яке шкодить міжнародній репутації Гонконгу.

У відповідь посольство Китаю у Великій Британії назвало ці заяви "грубим втручанням" у внутрішні справи Китаю та правову систему Гонконгу.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг також різко розкритикувала ордери.

Критики закону про нацбезпеку стверджують, що влада використовує його для придушення інакодумства. Китай і Гонконг неодноразово заявляли, що закон був необхідний для відновлення стабільності після масових протестів 2019 року.