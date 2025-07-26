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Bloomberg: Іран сподівається відновити ядерні переговори з ЄС

Також Іран не виключає можливості дипломатичних переговорів з Ізраїлем.

Bloomberg: Іран сподівається відновити ядерні переговори з ЄС
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Британія, Франція, Німеччина та Іран домовились щодо необхідності проведення чергового раунду переговорів щодо ядерної програми Тегерана після зустрічі у Стамбулі в п'ятницю, 25 липня.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Ірану Маджида Тахт-Раванчі.

Тахт-Раванчі охарактеризував п’ятничні переговори як "добрі", але не уточнив дату наступного раунду.Тахт-Раванчі повторив слова іншого високопоставленого іранського дипломата Казема Гарібабаді, який брав участь у переговорах. Гарібабаді називав зустріч "серйозною, відкритою і детальною".

Переговори, що відбулися у п'ятницю, стали першим конкретним кроком до виходу з глухого кута в питанні іранської ядерної програми після того, як ізраїльські та американські удари по Ірану в червні зірвали попередні перемовини.

Три європейські країни були серед перших підписантів іранської ядерної угоди 2015 року, з якої США вийшли в 2018 році під час першого терміну президента Дональда Трампа.

"Обидві сторони зацікавлені в продовженні цих переговорів у найближчому майбутньому", — сказав Тахт-Раванчі.

Також сьогодні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що, хоча Тегеран і надалі ставиться з обережністю до поточного перемир'я з Ізраїлем, він не виключає можливості дипломатичних переговорів.

"Однією стороною рівняння є наші сили оборони та безпеки, які повинні бути готовими й діяти рішуче, щоб захищати країну. Іншою стороною є дипломатія, яка повинна залишатися активною", — сказав Пезешкіан.
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