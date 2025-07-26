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На Тайвані розпочалося "велике відкликання" - голосування за усунення прокитайських депутатів

Баланс сил на острові ризикує суттєво змінитися.

На Тайвані розпочалося "велике відкликання" - голосування за усунення прокитайських депутатів
Фото: EPA/UPG

Жителі Тайваню у суботу прямують на виборчі дільниці: в країні відбувається "велике відкликання", яке може стати новою важливою точкою в ідеологічному протистоянні з материковим Китаєм.

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Як пише BBC, тайванці мають вирішити, чи позбавити мандатів 31 депутата від опозиційної партії "Куомінтанг", яких звинувачують у надмірно прихильному ставленні до Пекіна та просуванні на острові інтересів комуністичного Китаю.

В разі успіху "великого відкликання" у парламенті країни буде відкрито шлях до отримання більшості для Демократичної прогресивної партії президента Вільяма Лай Цінде. Це очевидно не подобається Пекіну: там Лай звинуватили у "встановленні диктатури під прикриттям демократії" та "використанні будь-яких методів для придушення опозиції".
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