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Таїланд оголосив воєнний стан у восьми регіонах

Малайзія запропонувала проєкт припинення вогню.

Таїланд оголосив воєнний стан у восьми регіонах
Наслідки сутичок між Таїландом та Камбоджею
Фото: EPA/UPG

На другий день ескалації територіального конфлікту з Камбоджею Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми регіонах, які мають кордон з сусідньою країною.

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Як пише Deutsche Welle, із пропозицією щодо припинення вогню до влади Таїланду звернулася Малайзія. Королівський уряд заявив, що принципово згоден з положеннями документа і пообіцяв розглянути його реалізацію. Проте звинуватив Камбоджу у завданні "нерозбірливих атак".

В ООН посол Камбоджі вимагав від Ради безпеки сприяння негайному припиненню вогню без будь-яких попередніх умов. Обидві сторони продовжують стверджувати, що провина за перехід протистояння у гарячу стадію лежить на ворогові. 
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