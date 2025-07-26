Таїланд оголосив воєнний стан у восьми регіонах

На другий день ескалації територіального конфлікту з Камбоджею Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми регіонах, які мають кордон з сусідньою країною.

Як пише Deutsche Welle, із пропозицією щодо припинення вогню до влади Таїланду звернулася Малайзія. Королівський уряд заявив, що принципово згоден з положеннями документа і пообіцяв розглянути його реалізацію. Проте звинуватив Камбоджу у завданні "нерозбірливих атак".

В ООН посол Камбоджі вимагав від Ради безпеки сприяння негайному припиненню вогню без будь-яких попередніх умов. Обидві сторони продовжують стверджувати, що провина за перехід протистояння у гарячу стадію лежить на ворогові.