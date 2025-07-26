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Третина британських депутатів вимагають визнати незалежність Палестини

Прем'єр хоче, щоб це сталося лише в рамках мирної угоди.

Третина британських депутатів вимагають визнати незалежність Палестини
Фото: EPA/UPG

220 депутатів парламенту Сполученого Королівства з 9 політичних партій підписали листа до прем'єр-міністра Кіра Стармера із закликом наслідувати приклад Франції та визнати Палестину суверенною державою.

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Як пише BBC, понад половину з тих, хто вимагає змінити політику Британію щодо Близького Сходу, складають представники керівної партії лейбористів. При цьому лідер політсили раніше заявив, що розглядає це питання лише в контексті широкої угоди про мир між Ізраїлем та Палестиною та поділу територій у відповідності до концепції "двох держав". 

Прихильники визнання незалежності арабської країни стверджують, що це був би особливо важливий сигнал для світу, адже саме під британським мандатом Палестина перебувала до того, як було створено Державу Ізраїль. 

У 2014 році британський парламент вже ухвалював документ, який містив заклик визнати Палестину, але те рішення не мало обов'язкового характеру. 
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