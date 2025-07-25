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Німеччина не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом

Безпека Ізраїлю має першорядне значення для німецької влади.

Німеччина не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом
Фото: EPA/UPG

Речник німецького уряду заявив у п'ятницю, що Німеччина не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом і заявив, що її пріоритетом зараз є досягнення «давно назрілого прогресу» у напрямку вирішення проблеми двох держав, передає Reuters. 

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«Безпека Ізраїлю має першорядне значення для німецької влади», – сказав речник. «Тому німецький уряд не планує визнавати Палестинську державу найближчим часом».

Рішення Франції визнати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні також викликало осуд з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів на тлі війни в Газі між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Видання зазначає, що позиція Німеччини щодо Ізраїлю сильно залежить від того, що вона вважає особливою відповідальністю за спокутування нацистського Голокосту проти європейських євреїв, під час якого шість мільйонів людей було вбито під час режиму Гітлера 1933-45 років.
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