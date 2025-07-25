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Столична громада передала на фронт ще понад 1000 дронів

Зокрема, 110 дронів на оптоволокні. 

Столична громада передала на фронт ще понад 1000 дронів

Мер Києва Віталій Кличко передав двом військовим підрозділам понад 1000 дронів різних типів від столичної громади. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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«Нова партія допомоги від громади столиці вирушила на найгарячіші напрямки фронту — ще понад 1000 дронів бійцям ЗСУ. Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців отримали ще 900 FPV-дронів різних типів. 110 дронів на оптоволокні поїхали на передову до бійців 3-го окремого Полку ССО імені князя Святослава Хороброго», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що бійці 72 ОМБр від початку року отримали від столиці вже 3100 БпЛА. На оснащення і нагальні потреби бригади з міського бюджету загалом виділено 95 млн грн. На оснащення 3 полку ССО столиця спрямувала майже 5,5 млн грн.

«Нагадаю, загалом за перших півроку від громади бійцям різних бригад місто відправило на передову, зокрема, понад 30 000 БпЛА різних типів. На підтримку захисників цього року Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Київ і надалі продовжить допомагати всім нашим військовим!» - наголосив Віталій Кличко.
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