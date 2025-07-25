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Росія атакувала Україну дронами і ракетами, ППО знешкодила 54 безпілотників

Зафіксували влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих – на 2.

Росія атакувала Україну дронами і ракетами, ППО знешкодила 54 безпілотників
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 25 липня Росія атакувала Україну дронами та ракетами.

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Як повідомили у Повітряних силах, із 18.30 24 липня противник атакував 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл, що у РФ. Також 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ  в Росії. 

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряна оборона збила/подавила 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксували влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Фото: Повітряні сили
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