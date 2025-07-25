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У ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин

Політик керував мотоциклом на трасі в Івано-Франківській області.

У ДТП загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин
Ярослав Рущишин
Фото: facebook/Ярослав Рущишин

У віці 57 років внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України, член фракції партії "Голос" Ярослав Рущишин.

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Як стверджує видання "Твоє місто", смерть політика підтвердили його рідні. За інформацією "Гал-інфо", Рущишин розбився на мотоциклі біля села Бабухів Івано-Франківського району. Після зіткнення з трактором медики намагалися довезти депутата до лікарні, але він помер дорогою. 

Ярослав Рущишин був відомим бізнесменом та громадським діячем, підтримував мистецьке об'єднання "Дзиґа", продюсував українські музичні гурти, мав статус почесного сенатора Українського католицького університету та доклав зусилля до створення Львівської бізнес-школи LvBS. 
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