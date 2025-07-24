​Зеленський вніс до Ради законопроєкт про "посилення повноважень НАБУ і САП"

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про "посилення повноважень НАБУ і САП".

Відповідний законопроєкт 13533 опубліковано на на сайті парламенту 24 липня.

Наразі він має статус "опрацьовується в Комітеті".

Раніше Зеленський заявив про погодження тексту законопроєкту, і зазначив, що текст - збалансований. Він пообіцяв внести документ до парламенту сьогодні.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт "містить положення, спрямовані на закріплення статусу САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності НАБУ. Законопроєкт також пропонує механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб щодо співробітників антикорупційних органів. Законопроєкт запроваджує нові превентивні та контррозвідувальні механізми захисту антикорупційних органів від можливого впливу держави-агресора".

Як повідомляє Суспільне, президентська ініціатива, зокрема, містить такі положення:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора - керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

У НАБУ зазначили, що законопроєкт поданий як невідкладний, і він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

"НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Цей законопроєкт є відповіддю на ухвалення закону №12414, який викликав критику з боку антикорупційної спільноти і Євросоюзу. Також він став причиною масових протестів у низці міст України.

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