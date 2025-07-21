Посли G7 відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ

Посли держав "Групи семи" відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ.
“G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням кількох співробітників НАБУ за ймовірні злочини. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду”, - йдеться у повідомленні.
Також дипломати наголосили, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування", а також цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".
1/2 The G7 is closely following today’s developments at NABU, including the investigation of several NABU employees for alleged crimes. We met today with NABU, have serious concerns and intend to discuss these developments with government leaders.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 21, 2025
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21 липня співробітники СБУ, Офісу генпрокурора і ДБР провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. СБу і ОГП заявили, що викрили "крота" фсб у лавах підрозділу НАБУ "Д-2". Російського агента курував ексзаступник керівника охорони Януковича. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку зрадника.
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Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).
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У НАБУ заявляють, що інформація щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року.
- Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.
- Окрім цього епізоду, сьогодні слідчі дії відбулися ще в понад десяти детективів. Декілька справ повʼязані з можливою співпрацею співробітників бюро із Росією. А три підозри ДБР оголосило за аварії, які сталися ще в 2021 і 2023 роках. У бюро сказали, що про всі ці випадки було відомо відповідним органам.