Посли G7 відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ

Посли держав "Групи семи" відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ.

“G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням кількох співробітників НАБУ за ймовірні злочини. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду”, - йдеться у повідомленні.

Також дипломати наголосили, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування", а також цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

1/2 The G7 is closely following today’s developments at NABU, including the investigation of several NABU employees for alleged crimes. We met today with NABU, have serious concerns and intend to discuss these developments with government leaders. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 21, 2025

21 липня співробітники СБУ, Офісу генпрокурора і ДБР провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. СБу і ОГП заявили, що викрили "крота" фсб у лавах підрозділу НАБУ "Д-2". Російського агента курував ексзаступник керівника охорони Януковича. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку зрадника.