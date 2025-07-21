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Посли G7 відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ

У G7 висловили "серйозні занепокоєння". 

Посли G7 відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ
Ілюстративне фото

Посли держав "Групи семи" відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ.

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G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням кількох співробітників НАБУ за ймовірні злочини. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду”, - йдеться у повідомленні.

Також дипломати наголосили, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування", а також цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

  • 21 липня співробітники СБУ, Офісу генпрокурора і ДБР провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. СБу і ОГП заявили, що викрили "крота" фсб у лавах підрозділу НАБУ "Д-2". Російського агента курував ексзаступник керівника охорони Януковича. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку зрадника.

  • Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

  • У НАБУ заявляють, що інформація щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року.

  • Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.
  • Окрім цього епізоду, сьогодні слідчі дії відбулися ще в понад десяти детективів. Декілька справ повʼязані з можливою співпрацею співробітників бюро із Росією. А три підозри ДБР оголосило за аварії, які сталися ще в 2021 і 2023 роках. У бюро сказали, що про всі ці випадки було відомо відповідним органам.
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