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Зеленський призначив 16 послів

Сьогодні на нараді з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.

Зеленський призначив 16 послів
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.

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Про це він повідомив у Telegram.

Президент також зазначив, що призначив 16 послів. 

"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності", - написав Зеленський.

Він також додав, що сьогодні на нараді з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.
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