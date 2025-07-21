Зеленський призначив 16 послів

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.
Про це він повідомив у Telegram.
Президент також зазначив, що призначив 16 послів.
"Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності", - написав Зеленський.
Він також додав, що сьогодні на нараді з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.
- сьогодні президент Володимир Зеленський проведе конференцію послів України в іноземних державах, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили". Напередодні Сибіга і більше ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.
- Раніше Сибіга анонсував відкриття нових посольств та понад 10 нових консульських установ до кінця 2025 року, а президента Володимир Зеленський - "нові кадрові рішення".