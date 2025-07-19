Зеленський затвердив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Про це йдеться в указі №501/2025 від 19 липня 2025 року.
Документом затверджено такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:
ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Олександрович – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України
ГАЛУЩЕНКО Герман Валерійович – Міністр юстиції України
ГРИНЧУК Світлана Василівна – Міністр енергетики України
ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України
ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України
КЛИМЕНКО Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України
КРАВЧЕНКО Руслан Андрійович – Генеральний прокурор
ЛЯШКО Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України
МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України
МАРЧЕНКО Сергій Михайлович – Міністр фінансів України
ПИШНИЙ Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою)
ПРОНІН Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України
СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України
СИБІГА Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України
СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України
СОБОЛЕВ Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України
СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою)
УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України
ФЕДОРОВ Михайло Альбертович – Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України
ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович – Міністр оборони України.
Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО і озвучив для нього завдання на цій посаді. Згодом Умєров анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.