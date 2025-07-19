Зеленський затвердив склад РНБО

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це йдеться в указі №501/2025 від 19 липня 2025 року.

Документом затверджено такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Олександрович – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України

ГАЛУЩЕНКО Герман Валерійович – Міністр юстиції України

ГРИНЧУК Світлана Василівна – Міністр енергетики України

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

КЛИМЕНКО Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України

КРАВЧЕНКО Руслан Андрійович – Генеральний прокурор

ЛЯШКО Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України

МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України

МАРЧЕНКО Сергій Михайлович – Міністр фінансів України

ПИШНИЙ Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою)

ПРОНІН Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України

СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України

СИБІГА Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України

СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України

СОБОЛЕВ Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України

СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою)

УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

ФЕДОРОВ Михайло Альбертович – Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович – Міністр оборони України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем РНБО і озвучив для нього завдання на цій посаді. Згодом Умєров анонсував аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.