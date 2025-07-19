Зеленський доручив главі МЗС синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції

Також обговорили механізм транзиту українців, які після перебування в російських тюрмах, залишаються без документів у прикордонні між Росією та Грузією.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС України Андрія Сибіга щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії, а також синхронізації обмежень на рівні української юрисдикції.

Про це повідомляє Президент у соцмережах.

"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів",– ідеться у повідомленні.

Також міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Україна розраховує на результати й зміцнення співпраці зі США. "Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США".

Також Сибіга доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту людей в Україну.

Також Президент обговорив з міністром призначення нових послів України до країн-партнерів.