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Свириденко: Мінкультури має очолити насамперед хороший менеджер

Прем’єрка сподівається, що "цю вакансію закриємо якомога швидше".

Свириденко: Мінкультури має очолити насамперед хороший менеджер
Юлія Свириденко та Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко вважає, що Міністерство культури має очолити насамперед хороший менеджер, який зможе розібратися з усіма питаннями, що перебувають у віданні цього міністерства. А для питань інформаційної політики треба робити окрему агенцію.

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Про це Свириденко заявила сьогодні під час зустрічі з журналістами у відповідь на запитання, чому досі не призначено міністра культури, пише LB.ua.

"Ми насправді дуже багато подивились кандидатів на Міністерство культури, – сказала Свириденко. — Це один з найбільш дискусійних і складних напрямків".

"Я б хотіла, — каже прем’єр, — щоб це був хороший менеджер, в першу чергу, який зможе розібратися з усіма питаннями у віданні Міністерства. Прем’єрка сподівається, що “цю вакансію закриємо якомога швидше".

Щодо виокремлення зі структури Мінкульту напрямку інформаційної політики Свириденко сказала: 

"Звичайно, нам було потрібно, щоб інформаційною політикою хтось займався окремо, щоб це був окремий фахівець. Мені здається, що правильно все-таки інформаційну політику виокремити і робити окрему агенцію".

  • Раніше стало відомо, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій, яке не отримало нового керівника під час зміни уряду, буде розділене на два відомства.
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