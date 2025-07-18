Свириденко: Мінкультури має очолити насамперед хороший менеджер

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко вважає, що Міністерство культури має очолити насамперед хороший менеджер, який зможе розібратися з усіма питаннями, що перебувають у віданні цього міністерства. А для питань інформаційної політики треба робити окрему агенцію.

Про це Свириденко заявила сьогодні під час зустрічі з журналістами у відповідь на запитання, чому досі не призначено міністра культури, пише LB.ua.

"Ми насправді дуже багато подивились кандидатів на Міністерство культури, – сказала Свириденко. — Це один з найбільш дискусійних і складних напрямків".

"Я б хотіла, — каже прем’єр, — щоб це був хороший менеджер, в першу чергу, який зможе розібратися з усіма питаннями у віданні Міністерства. Прем’єрка сподівається, що “цю вакансію закриємо якомога швидше".

Щодо виокремлення зі структури Мінкульту напрямку інформаційної політики Свириденко сказала:

"Звичайно, нам було потрібно, щоб інформаційною політикою хтось займався окремо, щоб це був окремий фахівець. Мені здається, що правильно все-таки інформаційну політику виокремити і робити окрему агенцію".