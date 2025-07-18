Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти контракти щодо дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський під час наради доручив новому міністру оборони Денису Шмигалю терміново укласти контракти щодо дронів-перехоплювачів.

Про це Президент написав у соцмережах.

"Доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України", – ідеться у повідомленні.

Також важливою темою під час доповідей стали далекобійні удари безпілотниками.

"Обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що у понеділок міністр оборони готує представлення конкретної програми роботи міністерства та ключові пріоритети, які будуть реалізовані короткостроково, наступними тижнями, і середньостроково, за наступні шість місяців.