Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО.

Про це йдеться в указі №496/2025 на сайті Офісу президента.

"Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", – зазначено в документі.

Президент України підписав цей указ 18 липня 2025.

Контекст

Учора замість Рустема Умєрова міністром оборони став Денис Шмигаль. Іще до того, анонсуючи кадрові зміни, президент Володимир Зеленський казав, що Умєров посилить міжнародний трек: "Рустем Умєров допомагатиме, зокрема, на міжнародному треку – усіма домовленостями, а також необхідною координацією".

Умєрова в пресі називали одним з кандидатів у посли США. За даними LB, близько десяти днів тому українська сторона запропонувала американській до обговорення три прізвища: Дениса Шмигаля, Стефанішиної і Умєрова. В закордонних ЗМІ ще лунало прізвище Германа Галущенко, але це не відповідає дійсності.

Зрештою учора президент офіційно повідомив, що Україна пропонує кандидатуру Ольги Стефанішиної – уже колишньої віцепрем’єрки, яка п’ять років очолювала в уряді напрямок європейської і євроантлантичної інтеграції.

Народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на неназваного співрозмовника написав, що причиною того, що Умєрова не номінуватимуть на посаду посла, є непогодження від американської сторони. Наші джерела цю інформацію частково підтвердили, хоча й наголосилиь, що "якби Київ наполягав, агреман би дали, але як би Умерову працювалось в Вашингтоні – інше питання".

Рустем Умєров

Міністр оборони 2023-2025 років. Замінив на посаді Олексія Резнікова. Був членом переговорної групи з росіянами після початку повномасштабної війни.

До посади в уряді очолював Фонд державного майна, а до того – був народним депутатом (фракція "Голос").

З липня 2022 – обраний Головою Тимчасовою слідчою комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

У лютому 2022 року увійшов до складу делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Займався питаннями обмінів військовополонених, політв’язнів, дітей та цивільних, а також евакуацією цивільних з тимчасово окупованих територій.

Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки (керівник департаменту індивідуальних продажів, керівник департаменту трансформації у сфері продажів, маркетингу та відносин з абонентами, керівник департаменту закупівель, логістики та управління контрактами, керівник розвитку мережі GSM).

2010 – 2013 – президент благодійної організації "Фонд розвитку Криму".

У 2017 році Рустем Умєров сприяв звільненню двох політв'язнів Кремля – кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.