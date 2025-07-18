Зеленський вважає, що всередині країни ворогів немає, а демобілізація можлива після перемоги

До перемоги, за словами президента, мають бути ротації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що демобілізація можлива після перемоги, а до того – "ротації". Відповідаючи депутату Гончаренку, який на вчорашньому засіданні Верховної Ради запитав у нової прем'єрки Юлії Свириденко, коли будуть чіткі терміни служби, Зеленський сказав, що воїни повернуться додому, коли переможуть ворога – Путіна, передає Deutsche Welle.

Він вважає, що "ворогів усередині країни немає". За словами глави держави, ротації відбудуться, якщо нардепи особисто допомагатимуть захисникам на фронті.

"Наші герої заслуговують якісних ротацій, коли такі, як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм", – сказав він.

Строки демобілізації збиралися затвердити мобілізаційним законом, але у фінальній версії тексту жодної конкретики так і не з'явилося. Спершу обговорювали термін у три роки, але в результаті в законі можливості звільнення для тих, хто провоював цей час, не передбачували. Тоді пояснювали, що хочуть розробити окремий законопроєкт, і що терміни служби виключили за наполяганням головкома.

Військові неодноразово говорили про брак охочих стати на захист держави і недоукомплектованість бригад.

Мотивувати військовозобов'язаних долучитися до війська держава хоче можливістю мобілізації до бажаних підрозділів на обрані ними посади.