Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на санкції Угорщини проти трьох українських військових.

Як ідеться в дописі міністра у соцмережі Х, це рішення угорської сторони є «безпідставним і абсурдним.

«Ми відкидаємо маніпуляції з боку Угорщини та не допустимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право на відповідні дії у відповідь», - наголосив Сибіга.