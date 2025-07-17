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Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових

Міністр пригрозив діями у відповідь.

Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на санкції Угорщини проти трьох українських військових.

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Як ідеться в дописі міністра у соцмережі Х, це рішення угорської сторони є «безпідставним і абсурдним.

«Ми відкидаємо маніпуляції з боку Угорщини та не допустимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право на відповідні дії у відповідь», - наголосив Сибіга.

  • Угорщина також хотіла, аби санкції проти України ввів і ЄС. Тим часом Будапешт вирішив почати на своєму рівні введення обмежувальних заходів.
  • Справа стосується смерті громадянина України угорської національності під час мобілізації.
  • Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття родині загиблого і повідомило, що смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, ознак тілесних ушкоджень немає.
  • Натомість Угорщина заявляє, що чоловік загинув нібито унаслідок побиття. 
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