Сибіга розкритикував санкції Угорщини проти трьох українських військових

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на санкції Угорщини проти трьох українських військових.
Як ідеться в дописі міністра у соцмережі Х, це рішення угорської сторони є «безпідставним і абсурдним.
«Ми відкидаємо маніпуляції з боку Угорщини та не допустимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право на відповідні дії у відповідь», - наголосив Сибіга.
- Угорщина також хотіла, аби санкції проти України ввів і ЄС. Тим часом Будапешт вирішив почати на своєму рівні введення обмежувальних заходів.
- Справа стосується смерті громадянина України угорської національності під час мобілізації.
- Командування Сухопутних військ ЗСУ висловило співчуття родині загиблого і повідомило, що смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії, ознак тілесних ушкоджень немає.
- Натомість Угорщина заявляє, що чоловік загинув нібито унаслідок побиття.