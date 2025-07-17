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​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 846 цілей росіян

Зокрема, було уражено 14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.

​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 846 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Впродовж доби 16-17 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 846 цілей окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 196 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
  • 45 одиниць автомобільної техніки та 17 мотоциклів;
  • 14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.

Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА.

Протягом липня було знищено/уражено 12913 цілей, з яких 2658 – особовий склад армії РФ.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 16-17 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 16-17 липня
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