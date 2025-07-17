​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 846 цілей росіян

Зокрема, було уражено 14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.

Впродовж доби 16-17 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 846 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

196 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;

45 одиниць автомобільної техніки та 17 мотоциклів;

14 артилерійських систем, 2 одиниці бронетехніки та 2 танки.

Крім того, знищено 30 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА.

Протягом липня було знищено/уражено 12913 цілей, з яких 2658 – особовий склад армії РФ.