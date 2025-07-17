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Генштаб ЗСУ: майже три десятки атак росіян зафіксували на Покровському напрямку

На Новопавлівському ворог шість разів намагався прорвати оборону.

Генштаб ЗСУ: майже три десятки атак росіян зафіксували на Покровському напрямку
українська армія
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Станом на 16.00 17 липня відбулися 72 бойові зіткнення на фронті.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема, Бачівськ, Пономаренки, Проходи, Олександрівка, Велика Писарівка, Студенок, Сімейкіне Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися сім атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 181 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ, ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка.

На Куп’янському російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай та в напрямку Піщаного.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Шандриголового, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Двічі окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки противника у бік Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому ворог здійснив шість штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. Один бій триває досі.

На Покровському російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак противника, три боєзіткнення тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко. Сили оборони відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення тривають.На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожих атак не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів по Степногірську та Ольгівці.
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