Проєкт Радіо Свободи “Схеми” встановив особу лікаря у колонії №10 у Мордовії у Росії, який принижував, катував та не надавав медичну допомогу українським військовополоненим – що, в окремих випадках, могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців.

Журналістам вдалось ідентифікувати лікаря за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023-го року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Це 34-річний Ілля Сорокін, який щонайменше з 2018 року працював у згаданій медчастині, а в кінці 2024 року пішов служити і взяв позивний «доктор».

У новому розслідуванні “Схеми” розповідають про те, як влаштована одна з найзакритіших колоній у Мордовії, як у ній утримуються військовополонені без процесуального статусу і які регулярні тортури там відбуваються, у тому числі і сексуальне насильство.

Журналісти також називають імена керівників мордовської колонії та інших співробітників, відповідальних за функціонування установи.

Від джерел у правоохоронних органах “Схеми” отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалось повернутися з мордовської колонії №10. Відповідно до проаналізованих журналістами даних станом на квітень 2025, перших бранців з України привезли туди 26 червня 2022 року, а наймасовіше завезення відбулось через пів року. Зокрема, тоді, у лютому 2023 року, до колонії привезли одразу 109 полонених.

Журналісти поговорили з декількома колишніми бранцями, яких привезли до Мордовії в той період. Вони розповіли про медика, який знущався над ними і не надавав належну медичну допомогу. Бранці не знали його справжнього імені і лише декілька з них бачили його обличчя, більшість чула тільки голос. Вони прозвали його між собою “Доктор Зло”.

Офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти Павло Афісов, який пробув у колонії півтора року, розповів, як лікар регулярно застосовував електрошокер, змушуючи повзти або стрибати, викрикувати тексти російських пісень.

“Він отримував естетичне задоволення від того, що ти стоїш перед ним раком, у тебе підняті руки, у тебе нічого немає, очі закриті, але при цьому він тебе б’є ногами між ніг, б’є під дих, б’є в печінку, б’є гумовою палицею, шокером. Ще й каже, що таким, як ми, треба влаштовувати геноцид”, – згадав військовий.

Інший звільнений з полону морпіх 36-ї бригади Олександр Савов також розповів про відмову у нормальному лікуванні та знущання з боку медика.

“Мене зупиняє, бачу, в білому халаті стоїть. Думаю, ну, лікар, щось зараз скаже. А я їм говорив, що в мене були підозри на туберкульоз, думав, може десь мене окремо будуть лікувати. А він мені: “Що треба кричати?”. Я ж не знаю, ми тільки перший раз там – і шокером мене, раз. Я мовчу. Знову до мене з шокером. Потом каже: “Кричи давай – і матом на мене – п***р”. Вибачаюся. А що ж, кажу, кричати треба? “Слава російській медицине”. І знову шокером. Я дивлюсь, ніби в халаті, ніби лікар, а такий жорстокий”.

Саме до цього медика, йдеться у розслідуванні, звертались полонені щодо одного з їхніх співкамерників – військового Володимира Юхименка, але безуспішно. У Юхименка в ув’язненні почались проблеми з психікою, його сильно били. В один момент він перестав вставати з ліжка. Офіційно зафіксована російською стороною дата смерті – 1 вересня 2023-го року. Пізніше українська експертиза встановить у нього пневмонію, численні побої, перелами та крововиливи.

“Схеми” встановили особу “Доктора Зло”. За допомогою сайту Федеральної служби виконання покарань Мордовії дізнались, що колонію №10 обслуговує медчастина з таким же номером, яка, у свою чергу, є філіалом медико-санітарної частини №13. На сторінках російської МСЧ №13 у соцмережах журналісти знайшли фото і відео з заходів медпрацівників, де вони з відкритими обличчями.

Журналісти відібрали загальні фото та надали їх для впізнання близько 150 колишнім полоненим. Відповіли не всі, але більшість вказала на одного з медпрацівників – він був активним учасником профспілкових виступів, а в соцмережах товаришував з багатьма працівниками мордовської колонії.

Вирішальним доказом стало знайдене “Схемами” відео з заходу, організованому медчастиною №13 і присвячене “дню медичної служби кримінально-виконавчої системи” Росії. На ньому лікаря можна не тільки добре роздивитись, а й почути його голос. Після перегляду запису близько півсотні опитаних військових підтвердили особу.

Журналісти ідентифікували, що його звуть Ілля Сорокін, йому 34 роки, має двох дітей.

Донедавна у соцмережах відкрито вказував місце роботи – “Медико-санітарна частина-номер 13 ФСВП России”. У витоках з російських баз “Схеми” знайшли його дані про доходи у цій медчастині – зокрема, до повномасштабного вторгнення.

За 2018 рік він отримав майже 560 тисяч рублів, а у 2021-му – 680 тисяч рублів. У перерахунку на долари – це приблизно 9 тисяч у рік.

У 2022-му році Сорокін виклав у соцмережі фото грамоти, на якій вказано, що він нагороджений “за сумлінне виконання громадських обов’язків і активну участь у житті колективу”. У грамоті прямо зазначено, що він працює у медчастині, яка обслуговує колонію №10.

Сорокін, йдеться у розслідуванні, має типову російську родину: батько ностальгує за СРСР і Сталіним, сестра – дружина десантника з Тули. Сам Сорокін бере участь у парадах 9 травня з портретами родичів, одягає радянську форму та георгіївські стрічки. Після окупації відвідував Крим. Сьогодні у його соцмережах – обкладинки з Z-символікою та підтримка російської армії.

Журналісти зв’язались з Сорокіним. На запитання про знущання над українськими полоненими, він коротко відповів: “Такого бути не може. Я там не працюю”.

Те, що Сорокін працював в колонії, підтвердила спеціалістка з питань кадрів медчастини №13 Тетяна Журавльова. На запитання, чи працює там Сорокін, вона сказала, що так, і повідомила, що він повернеться на роботу після служби в армії.

Як з’ясували журналісти, наприкінці 2024 року Сорокін пішов служити. Взяв позивний «доктор» і, ймовірно, нині служить у силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Регулярно зустрічається з колегами з медчастини, отримуючи від них допомогу для підрозділу – зокрема, обладнання, медикаменти та маскувальні сітки, які, як виявилося, постачає його рідна 10-та колонія.

У розслідуванні журналісти також ідентифікували працівників медико-санітарної частини №13, в яку входять лікарі колонії. Згідно зі свідченнями бранців, жоден медик там не надавав їм належну допомогу. Окремо “Схеми” встановили особи тих співробітників колонії, які забезпечували її роботу – здійснювали охорону, шукали персонал, відповідали за дисципліну та побут у таборі.

У розслідуванні журналісти називають імена керівництва колонії. Воно, за свідченнями полонених, не лише знало про те, що відбувалося, а, ймовірно, віддавало відповідні накази. Станом на 2022 рік це був Сергій Забайкін, потім на цьому посту його змінив Александр Гнутов – раніше він був заступником Забайкіна і став тимчасовим виконувачем обов’язків керівника. З липня 2024-го Гнутов змінив цей статус на офіційний і, відповідно до сайту колонії, залишається на посаді і дотепер.