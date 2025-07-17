МЗС Польщі викликало представника посольства РФ через напад на завод “Барлінек” у Вінниці

Російській стороні повідомили, що цей напад є порушенням міжнародного права.

Сьогодні, 17 липня, МЗС Польщі повідомило, що вчора викликало представника посольства РФ через напад на завод “Барлінек” у Вінниці.

Про це відомство повідомило у соцмережі Х.

“Міністерство закордонних справ Польщі вчора повідомило представника посольства Російської Федерації, що напад на завод “Барлінек” у Вінниці, який належить Польщі та займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що атака на фабрику була навмисною, її провели з трьох напрямків. Є двоє поранених, дві людини ‒ з важкими опіками.