Зеленський призначив Стефанішину Спецуповноваженою президента з питань співробітництва зі США

Президент зазначив, що у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, поки тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №494/2025 про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Як зазначив глава держави, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

“Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії”, – зазначив Зеленський.

Раніше джерела LB підтвердили, що саме Стефанішину збираються призначити посолкою до США. Київ подав до Вашингтона три кандидатури: її, Рустема Умєрова та Дениса Шмигаля.

Стефанішина попередні п'ять років очолювала напрямок європейської та євроантлантичної інтеграції.