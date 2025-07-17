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Зеленський призначив Стефанішину Спецуповноваженою президента з питань співробітництва зі США

Президент зазначив, що у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, поки тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США.

Зеленський призначив Стефанішину Спецуповноваженою президента з питань співробітництва зі США
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ №494/2025 про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. 

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Як зазначив глава держави, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

“Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії”, – зазначив Зеленський.

Раніше джерела LB підтвердили, що саме Стефанішину збираються призначити посолкою до США. Київ подав до Вашингтона три кандидатури: її, Рустема Умєрова та Дениса Шмигаля.  

Стефанішина попередні п'ять років очолювала напрямок європейської та євроантлантичної інтеграції.
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